Ihaldatuim poissmees on võetud: Hollywoodi megastaar Brad Pitt on siseringi sõnul ametlikult suhtes noore disaineriga

Jutud Pitti ja juveeliäris töötava 32-aastase disaineri Ines De Ramoni suhte üle algasid juba mullu novembris, kui neid esmakordselt koos märgati. Kuna Pitt on aga juba aastaid tuntud naistemagnet, siis võtsid paljud Ramoni, kui mehe järjekordset vallutust, vahendab ajakiri Elle. Nüüd on aga Bradi siseringist kinnitatud, et paaril on suhtega tõsi taga.