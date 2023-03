Joel Ostrat elumuutustest: see on selline seletamatu asi, mis on minuga juhtunud

Ostrat tunnistas, et oli eelmine nädal päris haige. „Ma peaksin praegu olema suusareisil, aga ma jätsin selle ära, kuna haigus sai minust jagu,“ ütles tuntud kokk, kes on viimasel nädalal pidanud oma tervise eest hoolt kandma.

Joel tähistas detsembri lõpus oma 40. sünnipäeva. „Väliselt ei ole midagi muutunud, aga midagi justkui on. See on selline seletamatu asi, mis on minuga juhtunud. Ma olen selleks aastaks teinud palju lubadusi iseendaga, näiteks kaine aasta ja sellega läheb väga hästi,“ tõdes Ostrat.