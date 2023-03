Priit Pajusaar meenutab 90ndatel Eurovisionil käimist: ma polnud sel ajal niisugusest meelelahutusest kuulnudki

„1994. aastal sain kahe lauluga Eurolaulu konkursi finaali ja mõlemat laulis Evelin. See, et me 1999. aastal looga „Diamond of Night“ Eurovisionile sõitsime, tuli mulle üllatusena. Mulle endale meeldis lugu „Unistus igavesest päevast“ isegi rohkem, kuid see jäi ühe punktiga loo „Mere lapsed“ selja taha. Eks see eurolaul on selline sport alati olnud. Olen varem ja nüüd hiljemgi sattunud osalema. Tõestada ei ole kellelegi midagi vaja, aga väike põnevus ikka tõmbab konkursile. Ei ole tekkinud tunnet, et enam ei viitsi, nüüd oleks nagu kõik tehtud. Uutele tulijatele on see hea võimalus pildile pääseda ja vanadele olijatele jätkuvalt pildil olla.“