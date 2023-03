Silvia Ilves oma poegadest: koolikiusu pärast ma ei karda, hoopis täiskasvanud on kiusajad

Seekordses Kroonika podcastis paljastas tšellist Silvia Ilves, et tema suhe krüptoärimehe Asse Sauga on läbi. Silvia tunnistas, et oma elust rääkides ei karda ta, et tema neli poega satuksid koolikiusu ohvriks, sest on ammu saanud aru, et täiskasvanud võivad olla palju õelamad.