Genka meenutas seelikuga üritusele saabumist: muidugi oli ka sellist „kas me sellist Eestit tahtsimegi“ juttu

„Ma olen keskmisest suurem inimene ja siis mul oli mingi hetk suur probleem, et ma ei saanud panna selga asju, mis mulle meeldivad, vaid neid, mis mulle selga läksid. Mõningas mõttes olen analüüsinud, et äkki see minu riietuse värk on ka selle pärast, et ma otsisin endale kogu aeg midagi, lisaks mingil määral varjan ka mingeid puudujääke riietusega, või mitte puudujääke, vaid ülejääke,“ rääkis ta naljatledes.

Genka meenutas, et ta saabus mõned aastad tagasi Eesti Muusikaauhindade galale seelik seljas. „Kõigil oli väga tore, muidugi oli ka sellist „kas me sellist Eestit tahtsimegi“ juttu, aga me räägime siin tegelikult tekstiilist, riidest, riidestükkidest, mis tekitavad nii palju elevust, kui mul on seelik seljas, siis on üks teema, aga kui ma panen ka tekstiilist saunalina ümber, siis on nagu okei,“ arutles ta.