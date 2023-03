Lahkus rahvusballeti esitantsija Anatoli Arhangelski

Rasket prioonhaigust põdenud balletitäht Anatoli Arhangelski võitles Itaalias oma elu eest. 2023. aasta jaanuaris andis Anatoli abikaasa Marika Muiste Õhtulehele avameelse intervjuu, kus tunnistas, et mehe päevad möödusid voodis. „Ta on nagu oma keha vang. Ta ei saa end ise liigutada ega rääkida, aga häälitseb nagu väike beebi, kes alles hakkab rääkima. Oskan neil mõminatel vahet teha ja saan aru, kui tal on mingi soov, näiteks tahab, et teda keeratakse. Niimoodi temaga koos olles ja teda tunnetades olen õppinud teda hästi tundma, kasvan koos temaga nii, nagu kasvatakse väikse beebiga.“