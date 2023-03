FOTOD | Maicel Uibo ja tema abikaasa pidasid maha uhke beebipeo

Noored tutvusid Georgia ülikoolis õppides ja treenides. Nad olid esmakursuslased, kui nende teed ristusid trennidele eelnenud meditsiinilisel ülevaatusel. Ühel päeval avastas Maicel üllatusega, et treeningutele on jõudnud tüdruk, kes jookseb 400 meetrit kiiremini kui tema. Shaunae oli omakorda üllatunud, kuidas mees sellise tulemusega üldse koondisesse sai. Alles hiljem mõistis ta, et Maicel on kümnevõistleja.