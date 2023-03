FOTOD | Uue tüdruksõbraga puhkuselt naasnud koomik Pete Davidson rammis luksusautoga elumaja

Sõidukis viibinud Davidson ja Wonders õnneks viga ei saanud, kuid maja ja Davidsoni luksusauto said tõsisemaid kahjustusi. Sündmuskohale kutsuti ka politsei. Vaata rohkem pilte ka siit!

Davidson on viimastel aastatel pakkunud kõneainet enda kuulsate kaasadega. Mullu novembris jäi ta kaamerasilma ette tippmodell Emily Ratajkowskiga. Davidson ja Ratajkowski ilmusid koos 27. novembril New Yorgis Madison Square Gardenis toimunud korvpallimängule, kus New York Knicks mängis Memphise Grizzlesi vastu. Modell ja koomik istusid platsi ääres kõrvuti ja paistsid teineteise seltskonda nautivat.