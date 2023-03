REISIKLÕPSUD | Keili Sükijainen kohtas USA-s prints Harryt ja maailmakuulsat lauljat: pilte ei tohtinud muidugi teha, aga ma salaja ikka tegin!

Teatavasti on Sükijainen maailmakuulsas New Yorgis puhkust veetmas ning sotsiaalmeediasse tehtud postituste põhjal paistab tal äärmiselt elamusrohke reis olevat.

Kroonika kirjutas, et hiljuti oma oma 32. sünnipäeva tähistanud Sükijainen ei võtnud uut eluaastat vastu üldsegi Eestis, vaid üllatuspuhkusel USA-s.



„Ma olen alati unistanud, et piiluda mõne Ameerika suure õhtuse teleshow telgitagustesse ja no aastaid ühe suurema vaatajatenumbriga Stephen Colberti „Late Show“ oli lihtsalt nii äge kogemus,“ kirjutab Keili enda Instagrami kontol. „Pilte ei tohtinud muidugi teha, aga ma salaja ikka tegin. Külalisteks olid Kal Pen ja Prints Harry ja mingi kummaline bänd, mille nime ma ei mäleta,“ lisab Keili.

Samuti õnnestus tuntud Eesti telenäol ühes restoranis näha lauljat Sam Smithi. „Ma pole kunagi eriline fangirl v starstruck oma arust olnud, aga see oli kihvt hetk. Viisaka inimesena ma siiski ei läinud teda tüütama ja pilti ei küsinud, aga see mälupilt äkki ongi lahedam! New Yorgis ikka juhtub...“

Samuti külastas Keili legendaarset koomikute klubi Comedy Cellarit. „Ma usun, et kunagi jõuab Ari Matti ka sinna. Jällegi, telefon kästi ümbrikusse panna ja see kleebiti kinni - kõik mis keldris toimub on väga salajane.“

„Lõpetuseks. Times Square ikka korralik hullumaja koht, pidi nii valge olema, et isegi kosmosest näeb!“