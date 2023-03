Netflixi filmis osalev eestlane maailmakuulsast näitlejast: tema naljad panid kogu võttemeeskonna end ebamugavalt tundma

„Ma lasin pea longu ja hakkasin ka välja minema. Režissöör küsis imestunult, et kuhu ma lähen. Et ma olen ju ka üks näitlejatest. Sel hetkel mõistsin, et sain hakkama! Ma mängin Hollywoodi näitlejatega ja arutan nendega skripti. Olen oma lapsepõlveunistuse täitnud!“

Einar lisab, et tema vastas istus Andy Serkis, kes andis talle näitlemisnõu. Samuti juhendas ja jagas oma kogemusi kahekordne Oscari kandidaat Cynthia Erivo, kellega Einaril on koos mitu stseeni.

„Rääkisime juttu ja tšillisime. Mitte keegi ei usu, milliseid robustseid nalju Ron tegi. Need panid kogu võttemeeskonna end ebamugavalt tundma, aga mina mõistsin ta huumorit.“ Einar leiab, et kuulsate näitlejatega sõprussuhteid luua on väga raske. „Nad ei usalda kedagi ja kogu suhtlus on pinnapealne. Kõik tahavad nende sõbrad olla kuulsuse pärast ja mina ka ju tegelikult tahtsin.“