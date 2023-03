Genka ema meenutab elu õudsemat hetke: kui mulle hommikul kell pool viis helistati, et teie poega tulistati Koplis...

Henry rääkis, et 1990-ndate alguses levis hoiak, et lahe on olla gangster, ajada pea kiilaks ja laiata linna peal ringi.

„Kui mulle hommikul kell pool viis helistatakse, et teie poega tulistati Koplis ja ta viibib praegu EMO-s – see oli mu elu kõige õudsem asi. Sõitsin EMO-sse ja mul oli süda lõhkemas, mõtlesin, et annan enne otsad, kui ma sinna jõuan,“ rääkis Henryga saatesse tulnud ema Viiu Kõrvits kohutavast varahommikust 1990. aastatel.



„Ta lamas voodis, näpud püsti, jalad paljad,“ meenutas Viiu. „Ta ütles, et sai kuuli, aga arstid ei leidnud kuuli üles – see on tal veel sees, ta oli nii õnnelik selle üle. Mõtlesin, et löön ta ise sealsamas maha,“ rääkis Viiu oma toonasest reaktsioonist.