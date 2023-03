Möödunud suvel lahvatas skandaal, kui tuli päevavalgele, et poliitik ja muusik Aivar Riisalu on abielu kõrvalt saanud lapse Anneli Karlsoniga. Marina ja Aivar Riisalu pole siiani oma abielu lahutanud, sest ei suuda kokkuleppele jõuda. „Aivar hoiatas, et kohtus võib asi inetuks minna. Olen selleks valmis,“ sõnab Marina.