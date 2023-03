Kuhu kadus abielusõrmus? Fännide hullumeelse teooria järgi on Justin Bieber oma abielu peagi lahutamas

Märtsi esimesel päeval tähistas popstaar Justin Bieber oma 29. sünnipäeva. Muusik postitas tähtsa päeva puhul endast mitu pilti sotsiaalmeediasse, kuid fotod tekitasid laulja fännides muremõtteid - nad märkasid, et Justin ei kandnud ühelgi fotol oma abielusõrmust. Tarmukatel sotsiaalmeedia kasutajatel on aga lausa metsik teooria - nende sõnul on Hailey ja Justin peagi oma abielu lahutamas.