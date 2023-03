Tõsine tervisemure või ebaõnnestunud fototöötlus? Kourtney Kardashiani pilt on fännid juurdlema pannud

Instagrami kasutajatel ei jäänud mügarik märkamata ning nad hakkasid tõsielustaari postituse kommentaariumis arutama, kas tegemist on tõsise tervisemurega või on Kardashian jäänud haledalt vahele oma pildi tuunimisega. „Mis see naljakas kühm su paremal käel on?“ küsis üks otsekohene fänn. „Kas ta ei vaata üldse oma pilte enne, kui ta neid postitab? Mis asi tal käe peal on?“ uuris teine fänn. „Sa peaksid oma kätt kindlasti kontrollima, see võib tõsine olla,“ oli kolmas kommenteerija Kourtney pärast mures.

Postituse all leidus ka fänne, kes jagasid lahkelt teistele selgitusi, miks on tõsielustaari õlavarrel väike mügarik. „See ei ole kühm. See on lihtsalt osa tema rinnast, mille korsett on üles lükanud. Kas te tõesti pole seda ühelgi naisel varem näinud?“ kirjutas üks teadlik kommenteerija. Leidus mitmeid Instagrami kasutajaid, kes temaga nõustusid.