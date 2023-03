Kaire Vilgatsi poeg Alfred: minu ema on kuulus, mitte mina

„Muidugi oli lahe näiteks käia esinemistel lava taga, kui teised inimesed polnud sinna lubatud, kuid avalikku huvi pole ma kunagi otseselt väga tajunud ning see pole mind mõjutanud. Minu ema on kuulus, mitte mina,“ tunnistab ta Õhtulehele.

Ka nooremana tundus ema kuulsus tema jaoks täiesti tavalisena: „Arvasin, et mu emal on lihtsalt palju sõpru, kui tuldi talle näiteks tänaval tere ütlema. Muidugi saan aru, et mu ema on kindlasti kuulsam tavainimesest, kuid see pole mulle kunagi otseselt pommuudisena tulnud.“