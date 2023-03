Pühib Hispaania tolmu lõplikult jalgadelt! Shakira kolib loetud nädalate pärast lastega Miamisse

Shakira plaanis vahepeal kolida Ameerikasse juba varem, kuid kuna tema 91-aastase isa William Mubaraki tervis ootamatult halvenes, lükkas ta jaanuari alguses kolimise edasi. Nüüd on Shakira paika pannud aga täpse aja, mil ta Hispaaniaga hüvasti jätab - popstaar alustab Miamis uut elu juba aprilli alguses. Samas oli lauljanna valmis selleks, et peab Ameerikasse kolimisega ootama juunikuuni, et tema lapsed saaksid lõpetada selle õppeaasta Barcelonas asuvas koolis, vahendab Mirror.

Hispaania väljaande ajakirjanik Laura Fa kinnitas oma allikatele toetudes, et Kolumbia päritolu lauljanna plaanib tõesti kolme nädala pärast juba Ameerikas elada. „Ainuke takistus kolimise puhul oleks Shakira isa tervis ja sellest on palju kirjutatud, et tema tervisega on hetkel pisut keerulised lood,“ lausus Fa.

Tema sõnul plaanib Shakira kolida Ameerikasse ja seada end Miamis sisse, et tema poegadel oleks seal hea oma haridusteekonda jätkata. „Ta plaanib kevadvaheaega ära kasutada, et poegadega Miamisse minna, et nad saaksid kooli minna siis, kui sealsed lapsed samuti kooli tagasi lähevad,“ sõnas ajakirjanik.

Shakira kasvatab poegi Milanit ja Sashat koos endise elukaaslase Gerard Piquega, kellega nad möödunud suvel lahku läksid. Paar vaidles pikalt laste hooldusõiguse üle, kuid jõudsid 2022. aasta novembris kokkuleppeni, mille kohaselt jäävad lapsed elama popstaariga, kuid nende jalgpallurist isa saab neid aegajalt külastada ja poistega aega veeta.