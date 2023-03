Möödunud aasta aprillis teatasid Mihkel Mattisen ja tema abikaasa Polina, et nende 11 aastat kestnud abielu on läbi. Vähem kui aasta pärast lahutusuudist on Polina enda kõrvale leidnud uue kaaslase, kellega rõõmsalt sotsiaalmeediasse postitatud fotodel poseerib.