FOTOD | Vaata, kes saabusid Anu Auna dokumentaalfilmi „Vetelkõndija“ esilinastusele

Režissöör Anu Aun sõnab, et „Vetelkõndija“ on eelkõige film naiseks olemisest, jutustatuna läbi ühe erakordse poetessi elu ja loomingu. „Kui ma seda filmi tegema hakkasin, siis ma isegi ei julgenud loota, et meil õnnestub kaameraga Kristiinale nii lähedale pääseda. Ma olen tohutult tänulik, et Kristiina julges filmis avada nii isiklikke ja olulisi teemasid. Just tänu sellele julgusele ja usaldusele on „Vetelkõndija“ väga aus ja ilus film ja ma usun, et see puudutab sügavalt paljusid. Ma olen kindel, et see soojus ja helgus, mida Kristiinast õhkub, kandub läbi ekraani kõigi vaatajateni ja loodan, et see film inspireerib igaüht, kes sellest osa saab, elama elusamat elu.“