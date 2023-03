VIDEO | Williami ja Kate'i vahakujud Poola muuseumis said naerualusteks: ehmusin printsi naeratuse peale

Poola vahakujumuuseumi üle heidetakse sotsiaalmeedias nalja ning video, kus muuseumi kehvasti väljakukkunud kujusid näidatakse, on TikTokis kogunud pea 14 miljonit vaatamist. Videos näidatakse nii Shreki, Harry Potteri, Tyson Fury, Michael Jacksoni, Jack Sparrow, Elvise kui ka kuningliku pere vahakujusid. Sinivereliste kujud ongi kõige halvemini välja tulnud.

Tegemist on Poola Krakowi linnas asuva vahakujumuuseumiga, millel on TripAdvisori keskkonnas kõiges 2,5 tärni antud ning nüüd on muuseum muutunud internetis naerualuseks, vahendab New York Post. TikTokis populaarseks muutunud video alguses on hoiatus, et tegemist on klipi postitaja hinnangul kõige halvema vahakujumuuseumiga Poolas, kuid see ei leevenda seda, kuidas kujud välja näevad.

Kuigi osa kujusid on esmapilgul kergesti tuvastatavad, leidub muuseumis ka selliseid vahakujusid, mille puhul peab tekib tõesti küsimus, keda antud kuju meenutama peaks. Näiteks ei meenuta Harry Potteri filmidest tuntud Roni vahakuju absoluutselt pärisnäitlejat ning sama võib öelda ka Hermione kuju kohta. Kõige paremini on välja kukkunud Michael Jacksoni ja Tyson Fury vahakujud – seda möönavad ka video all kommenteerijad.

„Prints William ehmatas mind oma naeratusega,“ kommenteeris üks ahastuses TikToki kasutaja. „Neil läks kogu raha Tysoni kuju peale,“ oli teine kommenteerija kindel. „Prints Williami kuju on naeruväärne,“ leidis veel üks TikToki kasutaja. „Nad panid tavalistele mannekeenidele lihtsalt riided selga ja juuksed pähe,“ oli järgmine kommenteerija kujude suhtes kriitiline. TikTokis populaarseks muutunud video on kogunud juba 1,8 miljonit vaatamist ning üle 30 000 kommentaari.

Paljud kommenteerijaid on seisukohal, et skulptorid on kujud valmistanud mälu järgi, mitte täpseid pilte vaadates, ning visatakse nalja, et vahakujud on pärit müügilehelt Wish.com, kus teadupärast müüakse odava hinnaga, kuid kaheldava kvaliteediga tooteid. Üks külastaja lausa väitis, et nägi muuseumis last nutmas, sest halvasti tehtud kujud olid tema jaoks õudsed.