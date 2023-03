TWITTERI MÖLL | „Kuda sa lilleke nüüd seia sattusid?“ Varro Vooglaid naasis Twitterisse ja sattus pahameelelaviini alla

Enne teisipäevast postitust säutsus Varro viimati 2022. aasta mais. Eile kirjutas ta, et annab Twitterile uue võimaluse platvormina. „Kuna Facebook on taas asunud minu suhtes tsensuuri rakendama, siis kompan uuesti Twitteri võimalusi. Seni pole ma siinset platvormi pea üldse kasutanud, aga kui Twitteris, erinevalt FB-st, reaalselt austatakse sõnavabadust, siis ehk tasub proovida,“ kirjutas ta Twitteris.

Lühikese ajaga muutus Vooglaiu säuts ülimalt populaarseks: kolmapäevahommikuse seisuga on seda vaadatud üle 87 000 korra, sellel on pea 200 vastust ning seda on uuesti säutsutud 36 korda. Twitteri rahvas ei võtnud tulevast parlamendisaadikut avasüli vastu ning kostitas teda krõbedate ja sarkastiliste väljaütlemistega.