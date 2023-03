Ikevald Rannap hülgas Rannapi nime: minu elu on olnud täis ootamatusi

„Minu elu on olnud täis ootamatusi ning mitmete alter ego'de surmasid ja sünde,“ sõnab ta. Uus lugu „Hurricane“ ilmub uue artistinime alt Ikevald, mis sümboliseerib tema elus uut loomeperioodi. Ikevaldi eelmine album „Synchronize“ oli peamiselt funk'i, souli ja roki kõlaga, kuid järgmise albumiga naaseb ta oma rokijuurte juurde ning uus muusika on varasemaga võrreldes oluliselt ilustamata ja toorem. „Pärast pikka teekonda, kui olen katsetanud erinevate žanritega, on see justkui taasühendumine minu juurtega,“ ütleb Rannap, kes kannab nüüd artistinime Ikevald.

See lugu on mõeldud inimestele, kes otsustavad raskustest hoolimata elada kartmatult ja avatud südamega. Maailm on täis ootamatuid pöördeid ja keeriseid ning me ei tea täpselt kunagi mida homne päev toob - elu on nagu loo pealkirigi üks paras orkaan (ingl hurricane).

Lugu on salvestatud koos Ikevaldi bändiga, kus ta ise laulab, Oskar Malleus mängib kitarri, Valdur Viiklepp basskitarri ning Sten Loov trumme. Loo aitas produtseerida Ikevaldi hea sõber Tõnis Noevere, kes on rokimaailmas, peale muude projektide, tuntud ka kui Metsatöllu trummar.

Ikevald Rannap on laulja ja laulukirjutaja, kes esimest korda astus Eesti publiku ette 2007. aastal. Ta andis 2015. aastal välja poprokiliku lühiplaadi „LiveLoveLaugh“ ning seejärel rändas mööda maailma kolm aastat ringi, et koguda inspiratsiooni esimese täispika albumi, „Synchronize“ jaoks, mis sündis koostöös hinnatud produtsendi Ricky Deliniga. „Hurricane“ on esimene singel sügisel ilmuvalt albumilt.