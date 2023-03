Ööbimisvõimalus siiski olemas: kuningas Charles pakub Harryle ja Meghanile peavarju, kui nad tulevikus peaksid Ühendkuningriiki külastama

Kuigi Harry ja Meghani suhted kuningliku perekonnaga on viimasel ajal üle kivide ja kändude käinud, on paar siiski kuningas Charles III kroonimistseremooniale kutsutud. Mõnevõrra kahtluse all on aga see, kus Sussexi hertsogipaar tol ajal peatub, kuna Charles võttis Harrylt ja Meghanilt ära nende Ühendkuningriigi kodu. Sussexi hertsog ja hertsoginna peavad oma Frogmore Cottage'i kodust välja kolima pärast maikuus toimuvat kuninga kroonimistseremooniat.