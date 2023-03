Basingeri märgati tema tütre Ireland Baldwini (27) beebipeol ning seal tehtud fotodelt on näha, et näitlejanna on tundmatuseni muutunud, vahendab Briti meedia.

Tema põsed ja lõug on märgatavalt suurenenud, samas on tema beebisiledat näonahka ilmselgelt pingutatud.

Basingeri on avalikkuse ees näha harva. Varasemates intervjuudes on Basinger rääkinud, et kardab sattuda olukordadesse, kust tal ei ole võimalik põgeneda. Tema puhul tähendab see tihti avalikke kohti.