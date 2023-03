Eksnaine tõttab appi: Demi Moore kolis Bruce Willise ja tema abikaasa juurde elama, et näitleja eest hoolitseda

Taoline otsus langetati, et naised saaksid omavahel jagada koormat, mida dementsuse käes kannatava Bruce'i eest hoolitsemine neile paneb. „Demi on majja sisse kolinud ja ta ei plaani niipea lahkuda,“ teadis üks allikas väljaandele Mirror rääkida. „Alguses ei saanud inimesed väljaspool Willise perekonda aru, miks Demi elab koos oma endise abikaasa ja tema naisega, kuid nüüd on see mõistetav. Demi on pere jaoks rasketel aegadel olemas olnud ja soovib, et iga päev, mis Bruce'il on jäänud siin maailmas elada, oleks täidetud armastusega,“ sõnas allikas veel.