Näitlejate John Malkovichi ja Ingeborga Dapkūnaitė põnev minevik: kummaline tarretisedieet ja arvukad lahutused

John Gavin Malkovich (69) on USA tuntud näitleja, režissöör ja produtsent. Malkovich on küll sündinud ja üles kasvanud Illinois’s, aga ta esivanemad on Euroopast: horvaatia, saksa, prantsuse ja šoti juurtega. Ingeborga Dapkūnaitė (60) on Leedu päritolu näitlejanna, kes on peamiselt mänginud Vene filmides, kuid ka väiksemates Hollywoodi ja Netflixi rollides. Aprilli lõpus astuvad nad koos üles Alexela kontserdimajas Timofei Kuljabini lavastuses „Puuvillaväljade üksinduses“.