LÕBUS VIDEO | Kibestunud või humoorikas? Jüri Ratase vastus Johannes Trallale pani Twitteri rahva spekuleerima

Eile pärast sissejuhatust uuris „Esimese stuudio“ saatejuht Johannes Tralla Jüri Rattalt, kas see, et Keskerakond teeb pärast 1995. aastal toimunud valimisi kõige kehvema tulemuse, käis enne valimisi poliitiku peast läbi. Enne vastamist võttis Ratas aga hetke, et edastada televaatajatele hoopis teine sõnum: poliitik markeeris ära, et tol päeval tähistatakse naistepäeva.