Eesti Laulu konkursil kelmika looga esinenud Meelik annab oma esimese kontserdi

Meeliku liikmed on koos üles astunud erinevates koosseisudes, nagu näiteks 2012. aasta Eesti Laulult tuule tiibadesse saanud ansamblis Tenfold Rabbit. Aastatel 2011-2022 tehti küll „väike“ paus, ent mullu suvel tuldi taas kokku, et astuda üles Gustav Adolfi Gümnaasiumi vilistlaste peol. Lisaks osaleti tänavusel Eesti Laulul, kus jäädi oma looga „Tuju“ napilt esikolmikust välja ja maanduti publiku sooja toetusega neljandal kohal.

„Käed enam ei värise ja kuulmine on ka peaaegu tagasi. Muidu on tuju hea ja millegi üle kurta ei saa,“ lausub Eesti Laulul uue hoo saanud nelik. Oma hea tuju võtab Meelik kaasa ka 1. aprillil toimuvale kontserdile. „Kindlasti võib kontserdilt oodata muusikat, kuid tõenäoliselt ka pisut muud melu. Ja pigem vana muusikat, mida peaaegu keegi pole kuulnud. Kui hoolega kuulata, siis need lood sahisevad nagu vanad kassetid ja kurgus on tolmu maitse. Kõik su sõbrad on seal, nii et pole mingit vabandust mitte tulla,“ lubab Meelik.