Madonna kinnitab suhet: lauljatari väljavalitu on 35 aastat noorem poksija

Kui hiljuti vaid spekuleeriti popstaari ja 29-aastase poksija Josh Popperi suhte üle, siis nüüd on paar ka avalikult ennast koos näitamas, vahendab TMZ. Nimelt postitas Madonna enda Instagrami storysse foto maskide taha peituvast paarikesest suudlemas. Meedia on kindlaks teinud, et tegu on Madonna ning Popperiga.

Pildi alla oli Madonna aga pannud kirje: „Tapjad, kes on pidutsemas“. Sellega viitas lauljatar juutide Purimi pühale, mille raames toimunud peol paar osales. Madonna oligi riietatud kuninganna Estriks, kelle raamat on nimetatud püha kontekstis olulisel kohal.

Kroonika kirjutas hiljuti, et paar nädalat tagasi läks 64-aastane popikuninganna Madonna lahku oma modellist kallima Andrew Darnelliga. Eelmisel nädalal aga sahistati, et lauljatar on juba leidnud endale uue kallima - tema südame on võitnud 29-aastane poksitreener.

Mitmed allikad väitsid siis, et Madonna uus kallim 29-aastane poksitreener Josh Popper ning väidetavalt on paari vahel tekkinud tõeliselt kuumad tunded. Treener ja lauljanna olid kohtunud ühes treeningsaalis, kus Popper Madonna ühte last juhendab.

Poksimine pole ainus tegevus, mis Joshi pidi köitma. Väidetavalt osaleb noormees sel kevadel Ameerika telekanali Bravo tõsielusaates „Summer House“.

Paar päeva pärast veebruari alguses toimunud Grammyde auhinnatseremooniat jagas Madonna pilte ja klõpse oma uuest väidetavast kallimast. Neil piltidel oli näha, kuidas popikuninganna kaisutab suurte tätoveeringutega kallimat surudes oma huuled vastu kallima õlga, kirjutab Page Six.

Esimesed pildid Madonnast ja Popperist koos ilmusid sotsiaalmeediasse juba veebruari keskpaigas. Ühel Joshi kontole postitatud fotol seisavad nad kõrvuti, teisel aga embab Madonna seljatagant oma uut silmarõõmu. Mitmed Instagrami kasutajad olid postitusest šokeeritud ning uurisid, kas tõesti on poksitreener ja lauljanna suhtes. Spekulatsioonide lisas vürtsi juurde tõsiasi, et Madonna ja Popper asusid sotsiaalmeedias teineteist jälgima.