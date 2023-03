Portugali filmifestivalilt elutööpreemia saanud Elmo Nüganen: olin pahviks löödud

„Seal oli pressikonverents ja mis mind tagantjärele üllatas, oli see, et nad teadsid nii palju minu tegemistest. Küsimusi oli nii filmide „Nimed marmortahvlid“ ja „1944“ kui ka teatritööde kohta,“ märkis ta.

Festivalil vaadati järjest ära kõik tänaseks valmis saanud „Apteeker Melchiori“ filmid. „Mind üllatas, et nii palju rahvast oli. Nad vaatasid huviga ja elasid väga kaasa ning peale esimest ja teist osa ei põgenenud rahvas kuskile,“ naljatles ta.

Pärast viimase osa vaatamist vaatamist anti režissöörile teada, et ta on pälvinud elutööpreemia. Nüganen tunnistas, et selline tunnustus teeb südame soojaks. „Olin pahviks löödud,“ tunnistas ta.