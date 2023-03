Ligi 20 aastat suurelt ekraanilt eemal olnud hinnatud Hollywoody näitleja Gene Hackmani (93) jäi hiljuti paparatsode kaamerate ette. Kahekordse Oscari-võitja välimus võib aga paljusid kinosõpru üllatada, kuna vanadus on Hackmani välimust muutnud selliselt, et teda on väga raske ära tunda.