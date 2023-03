OOTAMATU AVALDUS | Telenägu Katri Teller paneb „Stuudio“ saatejuhi ameti maha

Tellar andis mullu oktoobris Krioonikale pika intervjuu, kus rääkis, et tema eesmärk on alati olnud finantsvabaduse saavutamine. Tänaseks on ta majanduslikult kindlustatud ja motiveerib ka teisi oma elujärge parandama.



Kitsikuses kasvanud Katri Teller (40) läks palgatööle juba varases nooruses. Ta ütleb, et talle ei meeldi, kui teda miljonäriks nimetatakse, sest rahasumma pangakontol pole kunagi olnud tema jaoks omaette eesmärk. Katri soov on olla vaba oma valikutes.