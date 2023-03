Ootamatu sugulus: muusik Erki Pärnoja kitarrilembusele pani aluse samuti muusikuna väga tuntud onu

Indrek Raadik ehk Summer on Erki Pärnoja onu ning mõlemad kinnitasid, et pillimeesteks kasvasid mõlemad ikka seepärast, et muusikat on nende peres alati armastatud ja armastatakse siiamaani.

„Mul oli kergem selleni jõuda, sest onu Indrek oli ees, kodu tehti kitarre täis ning sain väikse lapsena juba näha kontserte, käia kaasas ja proovides olla. Tugev mõjutus,“ rääkis Pärnoja.

Raadik kirjeldas, kuidas Pärnoja on mitu korda talle meenutanud, kuidas nägi neil kodus maas kitarri, kuhu Raadik oli selle juhtunud jätma ja kuhu see lõpuks viinud on.

„Mina sain muidugi ema ja Erki ema käest mööda päid-jalgu, et mis see vedeleb. Need asjad ei vedele. Tegelikult jube hea, et see kitarr seal oli. Sellest on sündinud midagi sellist, mis tänase päevani, kui ma lähen Erki kontserti vaatama, siis liigutab.“