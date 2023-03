Suureks abiks! TV3 „Tantsud tähtedega“ saade teenis vähiliidule märkimisväärse summa

„Oleme väga rõõmsad, et saime ühendada parima meelelahutuse ja head tegemise. „Tantsud tähtedega“ suursaade oli igas mõttes edulugu, sest see ühendas inimesi ja andis võimaluse nii tantsutähtedele, treeneritele kui ka kõigile televaatajatele heategevuseks ja tänu sellele tulevikus paljude inimeste elude päästmiseks. Olen ülimalt tänulik kõigile, kes selles projektis kaasa lõid ja oma õla alla panid,“ märkis TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur pressiteate vahendusel, tunnustades, et Eesti vähiliit teeb väga tänuväärset ja suurepärast tööd, panustades Eesti tervishoiusüsteemi tugevdamisse ja toetades inimesi, kes peavad raske diagnoosiga silmitsi seisma.

„Oleme väga tänulikud TV3 meeskonnale, tantsijatele, nende treeneritele ja muidugi kõigile inimestele, kes on toetanud mobiilse kompuutertomograafi jaoks raha kogumist,“ tundis heameelt Eesti vähiliidu juht Maie Egipt. Lisaks televaatajate toel saadete jooksul kogutud summale on samal eesmärgil Eesti vähilidule lisaannetusi tehtud 55 000 euro väärtuses, mis teeb kompuutertomograafi soetamiseks kokku juba 235 650 eurot.

„Koos heade eestimaalastega oleme taas suure sammu lähemal, et see ülimalt vajalik mobiilne kompuutertomograaf soetada,“ kinnitas Signe Suur. Uus aparaat aitab Eesti inimestel avastada vähki varajases staadiumis nende elukoha lähedal ja väljaspool suurlinnu. „Kompuutertomograafia, mis tagab patsiendile madala kiirgusdoosi, on vähidiagnostikas asendamatu ning väga efektiivne ka ägedate haigusjuhtude ja suurte traumade korral. Seetõttu on väga oluline jätkata raha korjamist, kuna mobiilse kompuutertomograafi orienteeruv hind on miljon eurot. Oleme kõigile toetajatele väga tänulikud,“ selgitas Eesti vähiliidu juht Maie Egipt.