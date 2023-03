Aasta suurim moeüritus tuleb staarivaene: Kardashianite klann pole Met Galale kutsutud

Ameerika väljaanne Page Six kirjutab oma allikatele toetudes, et Met Galat korraldava moepiibli Vogue peatoimetaja Anna Wintor on sel aastal kutsutute nimekirjaga eriti karm olnud ja paljud staarid, kes varem on uhkel galal käinud, ei pruugi tänavu kutset saada. Otsus puudutab peamiselt Kardashianite-Jennerite klanni, kes väidetavalt pole maikuus toimuvale suursündmusele kutsutud.

Ametlikku kinnitust sellele, kas Kardashianite perekond on galale kutsutud, polnud väljaandele võimalik saada. Samas väidavad maailmakuulsa tõsieluperekonnaga lähedalt seotud inimesed, et ei vasta tõele tõsiasi, et Kardashian-Jennerid pole Met Galale kutsutud.

Esimene pidulik moegala, kus vähemalt üks Kardashiani pereliige oli esindatud, leidis aset 2013. aastal, kui Kim Kardashian saatis enda tollast abikaasat Kanye Westi. Sellest ajast peale on Kim igal aastal olnud galale kutsutud ning sellest ka osa võtnud. Aastate jooksul on galal käinud kõik Kimi kuulsad õed alates Kendall Jennerist ja Kylie Jennerist, samuti on mitmeid korda suurest moeüritusest osa võtnud ka Kimi ema Kris Jenner. Möödunud aastal saabusid Met Galale esimest korda Kimi õed Kourtney Kardashian Barker ja Khloe Kardashian.

Väidetavalt pole kuulus teleperekond kutsutud galale ka seetõttu, et Wintor tahab moepidu rohkem eksklusiivsemaks muuta. Spekulatsioonide järgi on Vogue'i peatoimetaja kaalumas, mis teeb kuulsast inimesest tõelise A-kategooria staari ning soovib oma peol näha rohkem sotsiaalmeedias tuntud sisuloojaid, vahendab Paper Magazine.