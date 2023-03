„See ei ole mingi lõbus kuulamine!“ Genka ja Dew8 andsid välja emotsionaalse ühisalbumi

„See album on igas mõttes teistsugune. Ta ei olegi nagu Genka ja Dew8 album, vaid mingite kokku kogutud helide ümbertöödeldud kooslus ning lüürika poole pealt on ta ikkagi emotsionaalne plahvatus,“ kirjeldab Genka. „See ei ole mingi lõbus kuulamine. See ei tekita positiivseid vibe'e. See on muusikaliselt üks raskemini seeditavaid albumeid, mida ma teinud olen. Selle läbivaks teemaks võiks olla Tiibetist laenatud Sansaara morbiidsem kontseptsioon: üks jama lõppeb, teine algab. Kui sõda saab läbi, siis globaalselt oleme me ikka katastroofi äärel.“



Värske kauamängiva muusikaline pool eemaldub klassikalisest biidist ja ette on võetud hoopis Erkki-Sven Tüüri looming. „Ta andis lahkesti selleks ka loa ning lisaks teevad albumil kaasa ansamblist Põhja Konn tuntud Valter Soosalu ja Jürgen Kütner, kelle viimane album kandis alapealkirja „Inspireeritud Tüürist“. See ei olnud nii planeeritud – see näitab lihtsalt seda, kui palju Erkki-Sven Tüür oma loominguga Eesti muusikaskeene on mõjutanud,“ kinnitab räppar. „Erkki-Sven Tüüri „In Spe“ materjal on tõsine psühhedeelse roki eepos,“ lisab Dew8. „Selles on miskit sügavat soomeugrilikku ja jõulist edasiviivat energiat. Nende palade tekkelood tõid kergelt judinaid, sest sobivad elemendid leidsid ennast ise. Maagia, ent siin on ka klassikalisi kick-snare andmisi.“