Koomik Pete Davidson pani oma New Yorgi korteri rendile ja küsib üüriks mitukümmend tuhat dollarit

Davidsoni korter on pea 420 ruutmeetrit suur ning selles on neli magamistuba ja kolm täissuuruses vannituba. Samuti kuulub korteri juurde privaatne 140 ruutmeetri suurune katuseterrass, millelt avaneb vapustav vaade New Yorgi linnale. Lisaks sellele saab üürija enda käsutusse privaatse aia koos elegantse välisköögiga.

Poissmehekorteris on üle 3,3 meetri kõrgused laed, luksuslik ja täisvarustuses köök, kus on olemas kõik mõeldavad köögimasinad. Samuti on korteris eraldi söögituba ja tõeliselt avar elutuba, kust viib teisele korrusele keerdtrepp. Davidsoni endises kodus on ka suur pesuruum, eritellimusel loodud garderoob ja elektrilised kardinad.