„Sõprade“ staar Courteney Cox kahetseb, et tuunis oma välimust ilusüstidega: tegin neid liiga palju

58-aastane näitlejanna vaatas värskes intervjuus tagasi ajale, kui lasi endale teha mitmeid täitesüste, et oma välimust parandada. Ta tõdes, et mõistab nüüd, et läks minevikus süstidega liiale ja ta ei kiida heaks seda, et üritas oma välimust ülemäära tuunida. Cox lausus, et ilusüstidega võib minna libedale teele, mis toob kaasa doominoefekti - pärast igat ilusüsti tekib vajadus peagi taas lasta enda välimust korrigeerida.

Courteney lausus, et ilusüstide tegemine ongi kõige suurem iluaps, mis ta eales teinud on ja oli tänulik, et täitesüstide mõju igavesti ei kesta. Samas rääkis Cox, et intensiivsel ilusüstide tegemiste perioodil ei taibanud ta, kuidas ta tegelikult ja võõraste inimeste jaoks välja näeb. „Sa vaatad peeglisse ja näed enda jaoks hea välja. Sa ei saa aru, milline sa teiste jaoks välja näed,“ lausus ta.

„Sõprade“ staar avaldas, et sai peagi aru, et on lasknud end liiga palju süstida ning pidi minema süstitud täidist eemaldama. „Jumal tänatud, et see on võimalik. Ma keerasin enda välimuse tuksi ja nüüd sain õnneks süstide mõju tagasi pöörata,“ ütles Cox.

Veel kahetseb näitleja, et mõtles noorena liiga palju sellele, et ta saab aastatega vanemaks, vahendab Mirror. „See oli ajaraiskamine. Ma proovisin enda välimust noorena hoida, aga tegin asjad tegelikult palju hullemaks“.

Ka varem on Cox kahetsenud ilusüstide tegemist. Eelmisel aastal avaldas ta, et ajas nooruslikku välimust aastaid taga. „Ma ei saanud aru, et näen süstituna väga kummaline välja ja tegin oma näole asju, mida ma nüüd enam ei teeks,“ lausus ta siis.