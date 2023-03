Elina Pähklimägi avaldas, mis oli Bollywoodi filmis näitlemisel tema suurim katsumus: alguses oli see keeruline

Näitlejanna Elina Pähklimägi tegi kaasa Bollywoodi filmis „Pr Chatterjee vs Norra“, mis on suures osas filmitud Tallinnas, kuid filmis kujutab Eesti pealinn hoopis Norrat. Kogu filmimine toimus suure saladuskatte all, kuna tegemist oli tõestisündinud sündmustel põhineva looga.

Pähklimägi kehastab filmis Norra kohtusüsteemi riiklikku süüdistajat. Võimalus filmis kaasa teha tuli talle läbi castingu. Kuigi tegemist on India filmiga, ei pidanud Elina selleks hindi keelt ära õppima. „Tegevus toimub Norras ja kohus käib inglise keeles. Kuna ühel pool on Norra ja teisel pool hindi keelt kõnelev klient, siis see oli inglise keeles. Aga ma sain kaheksa lauset Norra keeles öelda,“ lausus Pähklimägi.

Kuidas oli Elinal mängida Bollywoodi filmis? „Põhiline märkus režissöörilt oli: „Pane värvi juurde“. Indias on väga palju dialekte, riik on väga suur - need, kes elavad põhjas, ei pruugi aru saada neist, kes on lõunas. Selleks, et inimesed saaksid ühtlaselt aru, peab hea olema hea ja kuri peab olema kuri. Need toonid, mida ma pidin juurde panema, ma olin väga hädas sellega,“ ütles näitleja ja lisas, et pidi näideldes panema palju rõhku oma pilgule ja häälele. „Minu jaoks oli seda liiga palju,“ avaldas ta, kuid tuli režissööri soovidele vastu. „Lõpuks oli režissöör väga rahul, aga alguses oli see ikkagi keeruline,“ ütles Elina.