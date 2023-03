Sel nädalal teatasid prints Harry ja Meghan Markle, et nende lapsed kannavad nüüd ametlikult printsi ja printsessi tiitleid. Kuninglik ekspert Richard Eden spekuleerib, et uudise avalikustamine oli Sussexi hertsogipaari kättemaks kuninglikule perekonnale selle eest, et Harry ja Meghan nende Ühendkuningriigis asuvast kodust välja visati.