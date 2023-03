Lõpp seksikatele piltidele: OnlyFansiga sadu miljoneid teeninud modell Blac Chyna paneb oma konto kinni

Modell ja tõsielustaar Rob Kardashiani kunagine kihlatu Blac Chyna on enda sõnul OnlyFansi seksikate piltide postitamsega kena kopsaka raha teeninud. Väidetavalt lisandus tema pangakontole 2021. aastal lausa 240 miljonit dollarit selle eest, et ta kelmikaid ja seksikaid fotosid endast platvormile postitab. Nüüd on ta aga otsustanud oma OnlyFansi konto sulgeda ja teha lõpparve täiskasvanutele mõeldud keskkonnaga, vahendab New York Post.

„Ma ei tee enam OnlyFansi postitusi, ma ei kasuta seda enam üldse,“ selgitas Chyna hiljutises intervjuus saates „Jason Lee Show“. Ta avaldas, et tal on tekkinud internetis toimuva osas uus vaatepilt ega soovi enam arvukate õelate kommentaatoritega rinda pista. „Ma muudan kõike enda juures. Minu jaoks on OnlyFans tupiktee. Kogu see asi on tupik ja ma tean, et ma olen sellest palju enamat väärt,“ avaldas modellist tõsielustaariks saanud naine intervjuus, miks ta on otsustanud oma konto sulgeda.

Veel avaldas Chyna, et soovib kõmuliselt platvormilt lahkuda, et näidata sellega eeskuju oma 10-aastasele pojale ja 6-aastasele tütrele. „Teatud vanuses hakkavad nad nägema asju ja neil kujuneb välja oma suhtumine sellesse,“ lausus modell. Samas austab Blac kõiki neid inimesi, kes endale siiani OnlyFansis raha teenivad, et kuidagi ära elada. „Teenige omale raha, ärge laske rahal end defineerida,“ ütles ta.