KLÕPS | „Kas sul külm pole?“ Laulja Noah Cyrus poseeris napis rõivastuses Pariisi tänavatel ja pani fännid muretsema

Cyrus postitas sotsiaalmeediasse endast pildid, kus kandis hallikat särki ja samas toonis seelikut. Pluusi nööpe ei vaevunud Noah kinni panna ning oli näha, et pluusi all ei kanna ta mitte midagi. Fotodelt oli näha, et halli kinni nööpimata seeliku all on lauljannal must pesu ning tumedad sukad. Osade piltide taustal paistis jõgi, teised olid tehtud Pariisi tänavatel. Pildi juurde kirjutas Noah, et käis moebrändi Y-Project moesõul. Vähem kui ööpäevaga kogus tema postitus üle 170 000 meeldimise.