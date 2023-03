„Olen täna oma unistuste naine!“ Inim-Barbie Jessica Alves käis taas oma rinnapartiid suurendamas

Briti väljaandele Daily Mail avaldas Alves, et on oma praeguse välimusega ülimalt rahul. „Ma armastan seda, et ma olen naine. Kui ma olin väike, unistasin ma pikkadest juustest ja kurvikast kehast. Täna olen ma oma unistuste naine! Mul on nii hea meel, et näen selline välja,“ rääkis ta ja lisas, et ta on läbi käinud pika teekonna, et näha välja selline nagu ta täna on. „Ma mõistan, et ma ei mahu klassikalise ilustandardi piiridesse ja see on minu isiklik valik. Inimesed peaksid seda austama, see on minu elu,“ lausus Inim-Barbie veel.