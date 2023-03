KUULA | Kas Eurovisioni võitja ongi juba selgunud? Rootsi saadab Liverpooli Loreeni, kuid juba on nende eurolooga tekkinud probleem

Loreeni võit polnud mingi üllatus, sest kihlveokontorid ennustasid juba mitu nädalat tagasi, et just tema kroonitakse Melodifestivaleni tšempioniks. Tema lugu „Tattoo“ on ka tänavuse Eurovisioni suurfavoriit, kuid juba spekuleeritakse Rootsi meedias, et Loreen peab Liverpoolis tegema oma lavasõu täielikult ümber.