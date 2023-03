Polegi kohtinguäppe vaja! Ollie sai pruudiga tuttavaks tänu ühele Eesti räpparile

"Saana on kõige kaunim pruut!“ õhkab Ollie ehk Oliver Mazurtšak ustuluses. „Kohtusime Jõhvi Bowlingus Bad Arti kontserdil. Me oleme koos olnud juba poolteist aastat ja ka elame koos.“

„Ta tegeleb tätoveerimisega, nii et oleme läbi ja lõhki kunstiinimesed mõlemad. Saana on mu caffe americano, ilusam kui Hanna Montana. Kõige armsam ja südamlikum inimene, keda olen kohanud. Ja mis kõige olulisem - me mõistame teineteist ja räägime kõigest. See on eduka suhte alus,“ leiab Ollie.