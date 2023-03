Soome eurolaulja kaotas ära kõige tähtsama osa oma lavasõust, kuid see leiti eriti kentsakast kohast üles

Riideeseme otsingud algasid laupäeval, kui Käärijä teatas sotsiaalmeedias, et ta on erkrohelise jaki ära kaotanud. Kui arvasite, et mees otsis antud eset oma riidekapist või kodust, siis eksite. Nimelt näitas ta oma fännidele ja ka ülejäänud Soomele kätte suuremat sorti ala, kus tema jakk võib pesitseda. Tegemist oli mitme kilomeetri pikkuse teekonnaga, kus see kaduma võis minna.