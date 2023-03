„Mõtlesin küll, et võiks Seewaldisse end sisse kirjutada.“ Jüri Pootsmann paljastas kurva tõe oma tervise kohta

Pootsmanni sõnul sai ta eelmise aasta lõpus aru, et ta on täielikult üle töötanud. „Kõiksugu saatesalvestused, otse-eeter, raadio, kontserdid, esitluskontserdite planeerimine, jõulukontserdid - kõik need sattusid aasta lõppu, kus on niigi vähe energiat,“ meenutas artist saates „Hommik Anuga“. Laulja sõnul pole tal kunagi sellist tunnet varem olnud.