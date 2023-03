Kas teadsid? 5Miinuse Põhja-Koreal on vägagi tuntud isa: see pole päris minu rida

Loomulikult uuris Välba saatekülaliselt, et kuidas talle 5Miinust üldse meeldib. „See pole päris minu rida. Mu poeg on seal. Nad on nii salajased,“ paljastas Kivastik. „Nad hakkasid seal Võsul jorutama ja nad on praegu ennast ikka väga üles töötanud.“

Kuigi Kivastiku sõnul pole poeg Karli ansambli muusika päris tema rida, siis nende kontserdil on ta ikkagi käinud. „Siis oli selline mäsu, et vähe pole. Plikad hüppasid kõik. Uskumatu,“ naeris tuntud kirjanik. Välba spekuleeris, et järsku on Karli osav sõnaseadmis oskus ja ka musikaalsus pärinenud just andekast isast. „No järsku ongi. Ma ei tea, aga talle meeldib. Nad kirjutavad laulusõnu ju praegu kõigile teistele ka, et väga tubli on,“ tunnustas Kivastik poega.

„Minu meelest on 5Miinuse häda see, et nad alustades olid kõva meestekas. Nad olid nii ropud, et... fuhh! Aga mõnes mõttes oli see nagu huvitav, nagu revolutsiooniline. Praegu on nad natuke pehmoks läinud. Teevad selliseid ilusaid lugusid, nagu teine asi. Mulle meeldis see alguse selline jurakas rohkem,“ paljastas ta, et toona oli bänd palju huvitavam.

Põhja-Korea olevat käinud juba kinos, et näha isa uut filmi „Taevatrepp“. „Talle meeldis,“ paljastas Kivastik poja hinnangu. Ka samanimelise isa raamatu olevat ta juba millalgi läbi lugenud, kuid päris kõike, mida Kivastik on kirjutanud, pole Karl läbi lugenud.