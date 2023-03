Kui palju võis Beatrice kunstimüügist teenida? Mudisti tööde hinnad võivad küündida lausa 100 000 euroni!

„Mudisti tööd on olnud hinnas alati, kuid viimasel ajal on hind jõudsalt kasvanud. Samas ei tähenda ühe töö 100 000 euroga müümine, et kõik Mudisti maalid võivad nii palju maksta. Igat tööd tuleb vaadata individuaalselt,“ selgitab Ausman. „Mudisti loomingu puhul on oluline aspekt, mis ajal see on maalitud. Kunstnik põdes oma viimasel tööperioodil pikalt ja eriti raskelt keerulist haigust, mis mõjutas tema liikumist ja käemotoorikat. Seetõttu püüdis ta leida oma piiratud füüsilistele võimalustele vastavalt uusi maalitehnilisi töövõtteid. Enim on hinnatud Mudisti varane looming.“