Taas tulevad pisarad! Salalaulud kõlavad täna Annele, Liisile, Tõnule, Enele ja Henessile!

TV3 „Salalaulu“ tänases viiendas saates kutsutakse valgesse tooli üllatusloo ootele lauljannad Anne Veski ja Liis Lemsalu, näitlejad Tõnu Oja ja Henessi Schmidt ning salalaul on kingiks ka akadeemik Ene Ergmale. Neist keegi ei tea, kes ja kuidas neid muusikaliselt tervitab, kuid kindel on see, et iga salalaul toob ilmsiks mõne südantsoojendava loo, austusavalduse või liigutava taaskohtumise.