Loomulikult püsib alati võimalus, et ka kihlveokontorid võivad vääratada, kuid varasemad aastad on tõestanud, et Eurovisioni finaali pääsevad riigid pannakse pea 100% täpsusega paika. Samuti ei ole juba aastaid olnud mingiks üllatuseks see, kes võistluse kinni paneb. Ka selles on populaarseimad kihlveokontorid sel aastal juba kindlad.